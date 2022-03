Matthijs de Ligt was woensdag schuldbewust na de uitschakeling met Juventus in de achtste finales van de Champions League. De verdediger was bij twee van de drie goals in de 0-3-nederlaag tegen Villarreal op een negatieve manier betrokken.

De Ligt zag in de 85e minuut zijn directe tegenstander Pau Torres na een hoekschop de 0-2 binnenkoppen en veroorzaakte in de blessuretijd met een handsbal een strafschop. De penalty werd nota bene door landgenoot Arnaut Danjuma Groenveld binnengeschoten.

"Ik dekte Torres bij de corner en dacht dat Morata de bal bij de eerste paal weg zou koppen. Maar ja, je moet niet denken, je moet doen", baalde De Ligt voor de camera van RTL 7. "Het is een heel dure les."

"Tot de 75e minuut gaat het prima, want zij hebben weinig kansen gehad en je hebt de controle", doelde De Ligt op de periode voor het openingsdoelpunt van Gerard Moreno. "Maar de laatste twintig minuten zijn dramatisch natuurlijk. Zoals we het vandaag weggeven, is niet Juventus-waardig."

Juventus en De Ligt stranden door de pijnlijke nederlaag voor de derde keer op rij in de achtste finales. In de voorgaande edities bleken Lyon en FC Porto op basis van uitdoelpunten te sterk. De laatste keer dat de ploeg uit Turijn de laatste acht haalde, was in seizoen 2018/2019. Destijds werd 'Juve' mede door een goal van De Ligt uitgeschakeld door Ajax.

De Ligt complimenteert Danjuma

De Ligt stond in het Allianz Stadium geregeld tegenover collega-international Danjuma, die als winnaar van het veld stapte. De Nederlander werd met zijn vijfde goal van deze Champions League-campagne de topscorer aller tijden voor de Spaanse club in het miljoenenbal.

"Hij speelde een heel goede wedstrijd", zei De Ligt over zijn landgenoot. "Hij was goed bezig met zijn acties en ik kan hem alleen maar complimenten geven. Al had ik natuurlijk liever gehad dat het andersom was geweest."

Danjuma gaat vrijdag met Villarreal de koker in voor de kwartfinales. Ook Chelsea, Benfica, Bayern München, Manchester City, Liverpool, Real Madrid en Atlético Madrid voegden zich bij de laatste acht.

