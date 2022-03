Chelsea heeft zich woensdag zonder al te veel problemen als derde Engelse club geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Londenaren waren met 1-2 te sterk voor OSC Lille en dat was na de 2-0-zege op Stamford Bridge van drie weken geleden ruim voldoende om de laatste acht te bereiken.

Chelsea kwam in het uitverkochte Stade Pierre-Mauroy nog wel op achterstand door een benutte strafschop van Burak Yilmaz. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Christian Pulisic gelijk en César Azpilicueta bepaalde na rust de eindstand.

Bij Lille viel Sven Botman na een uur uit met een hamstringblessure. Hakim Ziyech kwam in de slotfase het veld in bij de bezoekers.

Voor Chelsea is het bereiken van de kwartfinales van de Champions League een mooie opsteker. De club verkeert in een stevige crisis vanwege de sancties die gelden voor de steenrijke Russische eigenaar Roman Abramovich.

Ook Villarreal plaatste zich woensdagavond voor de kwartfinales door verrassend met 0-3 te winnen van Juventus. Eerder verzekerden ook al Benfica, Atlético Madrid, Manchester City, Real Madrid, Bayern München en Liverpool zich van een plek bij de laatste acht.

Chelsea komt slechte start te boven

Chelsea had het aanvankelijk nog knap lastig met Lille, dat via Yilmaz na 38 minuten uit een strafschop verdiend op voorsprong kwam. De bal ging op de stip na tussenkomst van de VAR omdat Jorginho hands had gemaakt. De 36-jarige Yilmaz schoot vervolgens hard raak in de kruising.

De geplaagde uitploeg liet zich niet van de wijs brengen door het tegendoelpunt en trok de stand nog voor rust gelijk. Pulisic werd met een fraaie steekpass van Jorginho diepgestuurd en rondde beheerst af in de verre hoek.

Na de pauze kwam Chelsea niet echt meer in de problemen, al was Benjamin André met een harde kopbal op de paal nog wel erg dichtbij. In de 71e minuut stond Azpilicueta op de juiste plek om een voorzet van oud-Vitessenaar Mason Mount binnen te tikken en zo de eindstand te bepalen.

