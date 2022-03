Juventus is er woensdag voor het derde jaar op rij niet in geslaagd om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Na de 1-1 in Spanje verloor de ploeg uit Turijn in het Allianz Stadium met 0-3 van Villarreal.

Juventus was lange tijd veel sterker dan Villarreal, maar dat leverde vooral door onzuiverheid bij spits Dusan Vlahovic geen doelpunt op. Pas in de twee helft loste Villarreal vanaf de strafschopstip het eerste schot tussen de palen. De rake penalty van Gerard Moreno was het startschot van een pijnlijke avond voor Juventus.

In de 85e minuut zorgde Pau Torres voor de 0-2, waarna Arnaut Danjuma Groeneveld de afstraffing van de ploeg uit Turijn compleet maakte. De Nederlander schoot na een handsbal van uitgerekend Matthijs de Ligt de 0-3 binnen vanaf de strafschopstip.

Het betekende voor Juventus voor het derde jaar op rij een uitschakeling in de achtste finales. In 2020 werd de 'Oude Dame' uitgeschakeld door Lyon en een jaar later was FC Porto op basis van uitdoelpunten te sterk.

Villarreal gaat vrijdag evenals Chelsea de koker in voor de kwartfinales. De Londenaren schakelden woensdag Lille OSC uit. Eerder voegden Benfica, Bayern München, Manchester City, Liverpool, Real Madrid en Atlético Madrid zich al bij de laatste acht.

Gemiste kansen Vlahovic

Voorafgaand aan het duel in Turijn sprak Juventus-trainer Massimiliano Allegri de ambitie uit om de finale te bereiken. Die uitspraak werd in de openingsfase met goed aanvalsspel kracht bijgezet door Juventus. Álvaro Morata kon rond de tiende minuut van dichtbij binnenkoppen, maar stuitte op de handen van doelman Gerónimo Rulli.

Daarna bleef Juventus aandringen en was het vooral Morata's aanvalspartner Vlahovic die de meeste kansen kreeg. In de twintigste minuut probeerde hij het met een afstandsschot (redding Rulli) en nauwelijks een minuut later schoot hij vanuit een moeilijke hoek op de lat.

Ook met een kopbal van dichtbij in de 35e minuut kreeg Vlahovic de bal er in de eerste helft niet in. Villarreal had het balbezit, maar kwam nauwelijks tot aanvallen en loste voor rust geen enkel schot op doel.

Eerste schot op doel raak voor Villarreal

In de tweede helft bleef het spelbeeld onveranderd. Juventus jaagde op de winnende treffer, terwijl Villarreal zich terugplooide. Dat maakte de wedstrijd niet aantrekkelijker, tot kort na de invalbeurt van de van een blessure herstelde Villarreal-spits Moreno.

De 29-jarige Moreno zag Juventus-verdediger Daniele Rugani in het strafschopgebied een overtreding begaan op Francis Coquelin, die kort daarvoor ook was ingevallen. Moreno nam de verantwoordelijkheid en ging met succes achter de bal staan: het eerste schot tussen de palen van Villarreal was meteen raak.

Allegri wisselde na de openingstreffer direct aanvallend door schlemiel Rugani te vervangen door Paulo Dybala. Die wissel leverde niet het gewenste resultaat op, want het was Torres die aan de aandacht van De Ligt was ontsnapt en vijf minuten voor tijd namens Villarreal de 0-2 op het bord zette.

In de extra tijd maakte Danjuma de afstraffing voor Juventus compleet. De Oranje-international mocht na een handsbal van De Ligt vanaf elf meter aanleggen voor een strafschop. Het geduld van de aanvaller werd door een VAR-check op de proef gesteld, maar hij bleef rustig en zette de 0-3-eindstand op het bord.