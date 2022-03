Oekraïense voetballers die momenteel in Oekraïne onder contract staan, kunnen transfervrij op zoek naar een nieuwe club in een ander land, heeft de FIFA woensdag bekendgemaakt. Die regel werd eerder ook al ingevoerd voor buitenlandse spelers in Oekraïne.

Volgens de FIFA hebben de recente ontwikkelingen in Oekraïne geleid tot een aanpassing van de regels. Met de wijziging wil de voetbalbond Oekraïense clubs en spelers helpen door het spelers met de Oekraïense nationaliteit mogelijk te maken om tijdelijk bij een club elders te spelen.

Een voorwaarde voor het maken van een transfer is dat deze toestemming krijgt van de Oekraïense autoriteiten. Eerder meldde het land dat Oekraïense mannen tussen de achttien en zestig jaar in Oekraïne moeten blijven om te helpen in de strijd tegen de Russische troepen die het land zijn binnengevallen.

De FIFA maakte het eerder al mogelijk dat buitenlandse spelers en coaches die actief zijn in Oekraïne en Rusland tot het einde van het seizoen een transfervrije status genieten. Daardoor kunnen ze de komende maanden toch nog wedstrijden spelen en zich van een inkomen verzekeren.

Aan die mogelijkheid zijn wel voorwaarden verbonden. Spelers moeten zich voor 7 april bij een nieuwe club registreren. Daarbij komt dat clubs niet meer dan twee spelers mogen halen die van deze uitzonderingsregel gebruikmaken. Het is onduidelijk of deze voorwaarden ook voor de Oekraïense spelers gelden.

Vooralsnog zijn de huidige contracten in Oekraïne na dit seizoen weer geldig. De hoogste Oekraïense competitie, de Premier Liha, werd vrijwel direct na de Russische invasie stilgelegd.