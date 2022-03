PSV-trainer Roger Schmidt rekent erop dat zijn ploeg donderdag minder vaak de fout in gaat in de Conference League-return tegen FC Kopenhagen. De Duitser vindt dat PSV de Deense tegenstander in de heenwedstrijd te veel in het zadel hielp.

"We hebben het heenduel uitvoerig geanalyseerd en weten waar de kansen liggen", zei Schmidt over het spectaculaire 4-4-gelijkspel in het Philips Stadion. "Details waren ook toen beslissend. Kopenhagen strafte onze persoonlijke fouten meteen af."

"Met de persoonlijke fouten brachten we de tegenstander in een zetel", vervolgde Schmidt. "Een foutloos duel bestaat niet, maar we mogen geen fouten meer maken op cruciale plekken op het veld."

Schmidt ziet er niets in om in Kopenhagen meer verdedigend te spelen. "Wij zijn PSV en wij houden vast aan onze eigen spelopvatting. Dat heeft ons gebracht tot waar we nu staan. We zijn nog op drie fronten actief en weten wat onze wapens zijn."

464 Bekijk de samenvatting van PSV-FC Kopenhagen (4-4)

Schmidt gaf Götze en Mauro Júnior rust

Mauro Júnior en Mario Götze stonden dinsdag niet op het trainingsveld, maar reisden wel af naar Kopenhagen. Volgens Schmidt stond er geen moment een vraagteken achter hun inzetbaarheid.

"We hebben hen gisteren bewust niet laten meetrainen. Ze hebben de afgelopen periode een hoop wedstrijden gespeeld en met het oog op eventuele oververmoeidheid achtten we het verstandiger de training te laten schieten", zei Schmidt.

Het duel tussen FC Kopenhagen en PSV begint donderdag om 18.45 uur. Bij een overwinning plaatst PSV zich voor het eerst sinds 2010 voor de kwartfinales van een Europees toernooi.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Conference League