Borussia Dortmund mag nog altijd hopen op de titel in de Bundesliga. De nummer twee uit Duitsland won woensdag door een laat doelpunt van Axel Witsel met 0-1 van FSV Mainz en verkleinde zo het gat naar koploper Bayern München tot vier punten. In Engeland was Tottenham Hotspur met 0-2 te sterk voor Brighton & Hove Albion.

De 33-jarige Witsel stond in de 87e minuut op de juiste plek om bij de tweede paal een vrije trap van Giovanni Reyna binnen te tikken. Daarmee zorgde de Belg voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij de bezoekers werd Donyell Malen na 69 minuten gewisseld. Jean-Paul Boëtius viel in de 71e minuut in bij Mainz.

Dortmund, dat tot woensdagavond een wedstrijd minder gespeeld had dan Bayern, heeft dankzij de zege nog vier punten minder dan de koploper (60 om 56).

Borussia Dortmund vervolgt de Bundesliga zondag met een uitwedstrijd tegen 1. FC Koln. Op 23 april staat de topper bij Bayern nog op het programma.

Axel Witsel is euforisch na zijn late goal tegen Mainz. Axel Witsel is euforisch na zijn late goal tegen Mainz. Foto: AP

Tottenham boekt eenvoudige zege op Brighton

In Engeland was Tottenham Hotspur een maatje te groot voor Brighton & Hove Albion, waar Joël Veltman in de basis mocht beginnen. De Londenaren kwamen door een goal van Cristian Romero in de 37e minuut op voorsprong en Harry Kane bepaalde een kwartier na rust de eindstand.

Bij de thuisploeg werd Veltman in de 78e minuut gewisseld. Steven Bergwijn bleef bij de bezoekers op de bank.

Tottenham is dit seizoen op alle fronten al uitgeschakeld. De ploeg van manager Antonio Conte staat op de zevende plek in de Premier League.

