Vitesse-trainer Thomas Letsch kijkt met vertrouwen uit naar de return van donderdag tegen AS Roma in de achtste finales van de Conference League. De Duitser benadrukt dat de dominantste ploeg niet altijd wint.

"Ik heb gisteren Ajax-Benfica gezien", refereerde Letsch woensdag aan de uitschakeling van Ajax in de Champions League tegen onder meer VI. "In deze sport wint niet altijd de ploeg die het meeste balbezit en de meeste kansen heeft."

"Dat wisten we al, want dat hebben we vorige week zelf ervaren in onze thuiswedstrijd tegen AS Roma", doelde hij op de 0-1-nederlaag in het GelreDome. "Gisteren hebben we dit bij Ajax opnieuw kunnen zien."

Dat Vitesse niet de favoriet is voor het bereiken van de laatste acht, weet Letsch als geen ander. "Wij zijn de absolute underdog, op vele vlakken. De grootte van de club, de historie, de uitslag van de heenwedstrijd, alles is in het voordeel van Roma."

"Maar we hebben dit seizoen tegen een aantal grote ploegen mogen spelen en hebben dat niet onaardig gedaan. Ook niet in uitwedstrijden. Als je de underdog bent, wil dat niet zeggen dat je geen kans hebt."

Vitesse trainde woensdag in Stadio Olimpico. Vitesse trainde woensdag in Stadio Olimpico. Foto: Pro Shots

Letsch hoopt nog op zieke Bero

Vitesse reisde woensdag zonder Matús Bero af naar Rome. Desondanks heeft Letsch nog hoop op de inzetbaarheid van de Slowaakse international tegen Roma. De middenvelder bleef vanwege ziekte achter in Nederland.

"Matús is ontzettend belangrijk voor Vitesse. Hij is de motor van het team. Als hij nog herstelt en inzetbaar is, vliegt hij naar Italië. En dan speelt hij ook", was Letsch tegen de Gelderlander duidelijk over het belang van de speler.

Mocht Bero niet af kunnen reizen, heeft Letsch met onder anderen Daan Huisman, Patrick Vroegh, Thomas Buitink en Yann Gboho mogelijkheden om hem te vervangen. "Opties zijn er genoeg. Maar we hebben nog even de tijd om daarover na te denken. Op de wedstrijddag kan Bero nog arriveren."

De return tussen AS Roma en Vitesse begint donderdag om 21.00 uur in het Stadio Olimpico in Rome. Vitesse moet na de 0-1-nederlaag van vorige week minimaal één keer scoren om kans te houden op de kwartfinales.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Conference League