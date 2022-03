West Ham United-verdediger Kurt Zouma (27) wordt door de Britse dierenbescherming RSPCA aangeklaagd wegens dierenmishandeling, meldt de organisatie woensdag.

Ook de broer van Zouma - de 23-jarige Yoan Zouma, die op het vijfde Engelse niveau uitkomt voor Dagenham & Redbridge - wordt vervolgd.

"Na een volledig en grondig onderzoek zijn we begonnen met de vervolging van Kurt Zouma en Yoan Zouma op grond van de wet op het dierenwelzijn", aldus een woordvoerder van de RSPCA.

Yoan Zouma plaatste vorige maand een filmpje op Snapchat waarin te zien is dat Kurt Zouma in zijn keuken een kat oppakt en door de lucht schopt. Vervolgens gooit hij schoenen naar het vluchtende dier en slaat hij de kat tegen de kop en uit de armen van een kind. De Britse dierenbescherming heeft sindsdien de zorg over de twee katten overgenomen.

De gevolgen voor Kurt Zouma waren niet mals. De Frans international kreeg van West Ham een boete van 250.000 pond (bijna 300.000 euro) en raakte zijn sponsor adidas kwijt.

De centrale verdediger sprak destijds van een eenmalig incident en meldde dat zijn twee katten bij de hele familie geliefd zijn. West Ham veroordeelde zijn gedrag en kondigde aan de zaak intern op te willen lossen.