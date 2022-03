Jan Vreman is woensdag door De Graafschap aangesteld als interim-trainer. De Winterswijker vervangt voorlopig de woensdag ontslagen Reinier Robbemond.

De 56-jarige Vreman stond al onder contract bij de Keuken Kampioen Divisie-club, waar hij de leiding heeft over het onder 18-elftal. Hij is, zoals de club zegt, "aangesteld voor de komende duels".

Vreman was tussen 2014 en 2016 al eens hoofdtrainer bij De Graafschap. In 2014 was hij interim-trainer na het ontslag van Pieter Huistra en een jaar later werd hij definitief vastgelegd als hoofdcoach. In het seizoen 2016/2017 werd hij ontslagen vanwege teleurstellende resultaten.

Met De Graafschap promoveerde Vreman in 2015 via de play-offs naar de Eredivisie. Dat kan ook dit jaar weer gebeuren, de 'Superboeren' staan op de negende plek. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de play-offs.



Vreman is bij De Graafschap de vervanger van Robbemond, die na vijf wedstrijden op rij zonder overwinning moest vertrekken van de clubleiding. De vijftigjarige Robbemond had bij De Graafschap nog een contract tot medio 2023.

Vrijdag zit Vreman, die als speler zijn hele carrière voor De Graafschap voetbalde, voor het eerst op de bank. Zijn ploeg neemt het dan op De Vijverberg op tegen MVV Maastricht.

Jan Vreman na de promotie naar de Eredivisie (2015). Jan Vreman na de promotie naar de Eredivisie (2015). Foto: ANP

