Vitesse gaat de grasmat in het GelreDome voor de tweede keer dit kalenderjaar vervangen. De Arnhemmers kregen recent van onder anderen AS Roma-trainer José Mourinho veel kritiek op de kwaliteit van het gras.

"Ongelooflijk", zei Mourinho vorige week woensdag toen door ESPN naar het veld werd gevraagd. "Ik kom al meer dan twintig jaar in Nederland en er zijn altijd mooie velden. Maar dit veld is ongelooflijk voor een land dat van mooi voetbal houdt."

Een week later neemt Vitesse de kritiek van de Portugese trainer ter harte. Woensdag wordt begonnen met de aanleg van een nieuwe grasmat, de tweede van het kalenderjaar. Het veld moet zondag gereed zijn, zodat het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk kan worden afgewerkt.

In de winterstop van het huidige seizoen werd het veld in het GelreDome ook al vervangen. Het stadion zou problemen hebben met het drainagesysteem, waardoor het veld sneller slijt. Daarom werd destijds ingeschat dat de houdbaarheid van de nieuwe grasmat beperkt zou zijn.

"De oorzaak van het feit dat er nu alweer vervanging nodig is ligt buiten de macht van Vitesse, waardoor er voor de club geen extra kosten bij komen kijken", meldt Vitesse in een verklaring op de clubsite.



Vitesse ging vorige week donderdag op een moeizaam bespeelbaar veld nipt onderuit in het eerste Conference League-duel met AS Roma (0-1). Momenteel bereidt de ploeg van Thomas Letsch zich voor op de return in Rome, die donderdag om 21.00 uur begint.

José Mourinho langs de lijn in het GelreDome. José Mourinho langs de lijn in het GelreDome. Foto: ANP

