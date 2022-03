De eigenaren van de Amerikaanse honkbalclub Chicago Cubs, de familie Ricketts, gaan vrijdag een bod uitbrengen op Chelsea. Dat heeft de familie woensdag bevestigd.

"Als eigenaar van een iconisch sportteam begrijpen de familie Ricketts en haar partners als geen ander het belang van investeren in succes op het veld", vertelt de familie in een verklaring over de overnamepoging. "We respecteren de tradities van de club, de fans en de gemeenschap."

De familie Ricketts is sinds 2009 eigenaar van Chicago Cubs, dat uitkomt in de Major League Baseball. Mede dankzij de investeringen van de familie, waarvan het vermogen door het Amerikaanse zakenblad Forbes op ruim 4 miljard euro wordt geschat, won de club in 2016 de World Series. Het was voor Chicago Cubs de eerste titel in 108 jaar. Tom Ricketts (foto) is de voorzitter van de club.

De gefortuneerde familie is niet de enige potentiële koper voor Chelsea: volgens de BBC zijn ruim twintig partijen in de race. Een van die partijen is een consortium rondom de Zwitserse zakenman Hansjörg Wyss. Uiterlijk vrijdag kunnen geïnteresseerde partijen een bod uitbrengen op de aandelen van de Russische eigenaar Roman Abramovich.

De Russische eigenaar Roman Abramovich heeft Chelsea te koop gezet na de Russische inval in Oekraïne. De Russische eigenaar Roman Abramovich heeft Chelsea te koop gezet na de Russische inval in Oekraïne. Foto: Getty Images

Verkoop Chelsea bemoeilijk door sancties

Abramovich besloot Chelsea te verkopen na de Russische inval in Oekraïne. De Russische oligarch, die sinds 2013 eigenaar van de club uit Londen is, onderhoudt nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin.

De verkoop van de club wordt bemoeilijkt omdat Abramovich door de Britse overheid op een sanctielijst is gezet. Daardoor zijn zijn bezittingen en tegoeden in het Verenigd Koninkrijk bevroren. De Britse overheid deed dat om te voorkomen dat Abramovich het geld dat hij aan de verkoop zou verdienen in de oorlogskas van Poetin zou storten.

Abramovich is door de Britse overheid ook verboden om als bestuurder van Chelsea op te treden. De club kan dankzij een speciale licentie wel in de Premier League blijven spelen. De ploeg van manager Thomas Tuchel bezet daarin de derde plaats.