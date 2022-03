Het restant van het gestaakte duel tussen Vitesse en Sparta Rotterdam wordt op dinsdag 19 april gespeeld. De wedstrijd werd een kleine twee weken geleden in de blessuretijd gestaakt na verschillende ongeregeldheden in het GelreDome.

Er zijn nog ruim zes minuten aan blessuretijd te spelen in Arnhem. Dat zal op 19 april vanaf 18.45 uur gebeuren zonder publiek. Sparta verdedigt dankzij het eerdere doelpunt van Adrián Dalmau in het restant een 0-1-voorsprong.

Vitesse-Sparta werd op 4 maart onderbroken nadat een supporter het veld was opgerend om zich bij Sparta-doelman Maduka Okoye te beklagen over tijdrekken. Vlak nadat de wedstrijd was hervat, kreeg Okoye een beker bier tegen zijn schouder gegooid. Vervolgens ontplofte er een zware vuurwerkbom in de buurt van een cameraman van ESPN.

Scheidsrechter Rob Dieperink besloot de wedstrijd daarop stil te leggen. Omdat de spelers van Sparta weigerden het veld op te komen, werd het duel in Arnhem bij een 0-1-stand definitief gestaakt. Vitesse-directeur Pascal van Wijk sprak na afloop van een "zwarte bladzijde in de clubgeschiedenis".

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB besloot eerder al dat de resterende zes minuten moesten worden uitgespeeld om een zo eerlijk mogelijk competitieverloop te waarborgen. De optie dat de 0-1-tussenstand de eindstand zou worden, werd door 'Zeist' van tafel geveegd.

Sparta kan de eventuele drie punten uitstekend gebruiken in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser staat met twintig punten op de zeventiende en voorlaatste plaats. De achterstand op de vijftiende plaats, die goed is voor lijfsbehoud en in handen is van Fortuna Sittard, bedraagt twee punten. Fortuna heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

