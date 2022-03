Voor John de Wolf gaat er geen droom in vervulling nu hij gelegenheidscoach bij Feyenoord is. De assistent van de Rotterdammers neemt donderdag in het Conference League-duel met FK Partizan de taken over van hoofdcoach Arne Slot, die positief is getest op het coronavirus.

"Natuurlijk niet", antwoordde De Wolf woensdag op zijn persconferentie op de vraag of een jongensdroom in vervulling gaat. "Ik heb er een aantal jaar geleden bewust voor gekozen om dit niet te doen."

"Nu waart het coronavirus rond binnen de staf. Dan moeten sommigen naar voren stappen en dat ben ik op dit moment. Dit is geen droom van mij. Ik hoop dat de hoofdtrainer zo snel mogelijk weer terug is."

De 59-jarige De Wolf is een clubicoon bij Feyenoord. De geboren Schiedammer speelde van 1989 tot 1994 als verdediger in De Kuip en won in 1993 de landstitel met de Rotterdammers. Sinds oktober 2019 is hij assistent bij Feyenoord. Hij coachte eerder wel amateurgrootmachten als WKE, Excelsior Maassluis, GVVV en Spakenburg.

De Wolf zal tegen FK Partizan geassisteerd worden door Sipke Hulshoff en Robin van Persie. Van Persie, de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, is doorgaans als spitsentrainer actief bij Feyenoord, terwijl Hulshoff de coach van de beloften is.

'Spelers niet bezig met De Klassieker'

Feyenoord begint dankzij de 5-2-zege in Servië met een riante uitgangspositie aan het Conference League-duel met FK Partizan. Voor De Wolf is het echter geen reden om spelers te sparen, ook niet met het oog op De Klassieker van zondag tegen Ajax.

"We zijn aan onszelf verplicht om volle bak te gaan", aldus De Wolf. "We hebben vanaf het begin van het seizoen een duidelijk plan hoe we willen spelen. Ook morgen zullen we vanaf het begin proberen met veel druk vooruit te spelen. We gaan er alles aan doen om er een mooi feestje van te maken in een volle Kuip."

Volgens De Wolf zijn de spelers ook niet bezig met De Klassieker tussen de nummers één en drie van de Eredivisie. "Natuurlijk is het een mooie wedstrijd, alleen moet je die wedstrijd ingaan met een goed gevoel. En dat goede gevoel krijg je alleen door een ronde verder te komen en de wedstrijd goed afsluiten. Pas na de wedstrijd gaat het vizier op De Klassieker."