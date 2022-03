Arne Slot en Marino Pusic moeten de Conference League-wedstrijd van Feyenoord tegen FK Partizan donderdag aan zich voorbij laten gaan. De trainer en de assistent van de Rotterdammers zijn besmet met het coronavirus. Of Grenot Trauner kan meespelen is onzeker. Ook hij testte positief op het virus.

Slot ontbrak woensdag al op de training en de persconferentie. Zijn taken werden overgenomen door assistent-trainer John de Wolf, die tijdens de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk ook eindverantwoordelijk zal zijn.

De Wolf bevestigde op de persconferentie dat ook Trauner besmet is met het coronavirus. Of de verdediger donderdag inzetbaar is, kon hij niet zeggen. "Dat moeten we morgen afwachten."

De afwezigheid van de 43-jarige Slot en basisspeler Trauner is een tegenvaller voor Feyenoord, al lijkt een plek in de kwartfinales van de Conference League niet meer in gevaar te komen na de 2-5-zege in de heenwedstrijd tegen Partizan van vorige week.

De return tegen Partizan in De Kuip is voor Feyenoord de opmaat naar de Klassieker van zondag tegen Ajax. De Rotterdammers moeten in de Johan Cruijff ArenA winnen als ze hun titelaspiraties levend willen houden. Het is nog onduidelijk of Slot dan wél op de bank zit.

Het duel tussen Feyenoord en Partizan begint donderdag om 21.00 uur. Ook PSV, AZ en Vitesse mogen nog hopen op een plek in de kwartfinales van de Conference League.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Conference League