Justin Bijlow kan dit seizoen niet meer in actie komen voor Feyenoord en het Nederlands elftal. De keeper moet zich laten opereren aan zijn voet en wacht een maandenlange revalidatie.

Bijlow haakte wegens zijn blessure zondag al af in de aanloop naar de gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2). Hij hield zijn kwetsuur over aan het Conference League-duel met FK Partizan van donderdag.

De plek van de 24-jarige keeper werd tegen PEC ingenomen door reservedoelman Ofir Marciano, die hem ook in de rest van het seizoen zal vervangen.

Bijlow werd onlangs nog door bondscoach Louis van Gaal geselecteerd voor de komende oefeninterlands van Oranje tegen Denemarken en Duitsland. Ook door die wedstrijden moet hij een streep zetten.

Het is niet de eerste keer dat Bijlow geblesseerd aan de kant staat. Dit seizoen kampte hij al met het coronavirus en een lieskwetsuur en ook in de voorgaande seizoenen had de geboren Rotterdammer diverse blessures.

Feyenoord hoopt donderdag zonder Bijlow de kwartfinales van de Conference League te halen, al lijkt dat na de 2-5-zege op Partizan van vorige week geen al te groot probleem. Zondag wacht de Klassieker tegen Ajax in Amsterdam.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie