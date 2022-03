Willem Janssen wordt per 1 juli technisch manager bij VVV-Venlo. De speler van FC Utrecht, die bezig is aan zijn laatste maanden als profvoetballer, heeft woensdag een driejarig contract getekend bij de Keuken Kampioen Divisie-club.

"Het is een functie die me altijd al aansprak", zegt Janssen, die zijn spelerscarrière bij VVV begon, over zijn aanstelling. "Toen ik de kans kreeg om in deze functie aan de slag te gaan bij VVV, was het gevoel direct goed. Het is voor mij een geweldige kans om direct zo'n belangrijke functie te mogen bekleden."

De 35-jarige Janssen is bij VVV de opvolger van oud-international Stan Valckx, die sinds 2017 verantwoordelijk is voor de technische zaken bij VVV. Volgens algemeen directeur Marco Bogers vragen de "ontwikkelingen in het huidige voetbal" om een ander type management.

"Willem past perfect in dat profiel. Hij staat natuurlijk aan de vooravond van een nieuwe carrière en hij heeft nog alles te leren, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij met zijn achtergrond, karaktereigenschappen en zeer ruime ervaring als voetballer de juiste man voor deze functie is."

Valckx kan als scout bij VVV aanblijven, maar overweegt volgens Bogers ook een buitenlands avontuur. "Als we een beroep kunnen blijven doen op zijn kennis, ervaring en netwerk, dan zullen we dat zeker doen", aldus Bogers.

Oud-international Stan Valckx moet bij VVV plaatsmaken voor Willem Janssen. Oud-international Stan Valckx moet bij VVV plaatsmaken voor Willem Janssen. Foto: Pro Shots

Janssen achttien jaar actief in Eredivisie

Janssen kondigde vorige maand aan na dit seizoen te stoppen als profvoetballer. De verdediger van FC Utrecht, die behalve bij VVV ook bij Roda JC en FC Twente speelde, is dan achttien jaar actief geweest in de Eredivisie.

Met 403 duels is Janssen de speler met de meeste duels op het hoogste niveau die nog actief is. Sander Boschker is met 562 wedstrijden recordhouder in de Eredivisie. De afgelopen weken was Janssen veroordeeld tot een reserverol bij FC Utrecht.

VVV-Venlo beleeft momenteel zware tijden. De club degradeerde vorig seizoen naar de Keuken Kampioen Divisie en daarin bezet de ploeg van trainer Jos Luhukay een teleurstellende tiende plaats. Er zijn nog acht duels te spelen.

FC Utrecht probeerde Janssen de afgelopen weken ook te strikken voor een managementfunctie, maar hij gaf de voorkeur aan VVV. "Voor die keuze hebben wij uiteraard begrip, en die doet niets af aan de hechte band die er is en blijft tussen FC Utrecht en Willem", aldus technisch directeur Jordy Zuidam.