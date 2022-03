PSV is woensdag met een grotendeels complete selectie afgereisd naar Denemarken voor de return tegen FC Kopenhagen in de Conference League. Alleen de al langer afwezigen Phillipp Mwene, André Ramalho en Ryan Thomas zijn er nog niet bij.

Achter de namen van Mauro Júnior en Mario Götze stond na de wedstrijd van zondag tegen FC Utrecht een klein vraagteken. Ze ontbraken dinsdag op het trainingsveld, maar behoren gewoon tot de selectie.

PSV hoopt het tweeluik tegen FC Kopenhagen donderdag tot een goed einde te brengen na het spectaculaire 4-4-gelijkspel van vorige week in Eindhoven. De ploeg van trainer Roger Schmidt was toen vooral voor rust kwetsbaar.

Als PSV erin slaagt om Kopenhagen uit te schakelen in stadion Parken, dan staat de 24-voudig landskampioen in de kwartfinales van de Conference League, waarvoor vrijdag de loting is.

FC Kopenhagen-PSV begint donderdag om 18.45 uur. Ook Feyenoord, AZ en Vitesse strijden om een plek bij de laatste acht. Feyenoord lijkt daar dankzij een 2-5-zege op FK Partizan al vrijwel zeker van.

Selectie PSV Jordan Teze, Armando Obispo, Ibrahim Sangaré, Eran Zahavi, Marco van Ginkel, Carlos Vinícius, Noni Madueke, Cody Gakpo, Vincent Müller, Erick Gutiérrez, Joël Drommel, Mauro Júnior, Olivier Boscagli, Bruma, Maxi Romero, Joey Veerman, Ritsu Doan, Mario Götze, Philipp Max, Yorbe Vertessen, Richard Ledezma, Yvon Mvogo, Jenson Seelt

