De Graafschap heeft trainer Reinier Robbemond woensdag ontslagen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft er geen vertrouwen meer in dat onder de voormalige middenvelder betere resultaten zullen worden geboekt.

Onder Robbemond, die sinds begin dit seizoen de leiding had in Doetinchem, beleeft De Graafschap een tegenvallend seizoen. De 'Superboeren' verloren maandag met 2-0 bij Roda JC, wat al de vijfde opeenvolgende wedstrijd zonder winst betekende.

De Graafschap staat met dertien overwinningen, acht gelijke spelen en negen nederlagen negende in de Keuken Kampioen Divisie. Een plek bij de eerste twee en daarmee directe promotie naar de Eredivisie zit er niet in.

"Met de aanstelling van Reinier sloegen we afgelopen zomer een nieuwe weg in. Aanvankelijk merkten we ook de gewenste frisse wind, maar in de voorbije maanden stokte de ontwikkeling", zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.

"We hebben veel waardering voor de inzet, kennis en kunde van Reinier, maar we zijn van mening dat hij niet langer de beste hoofdtrainer is voor De Graafschap. Daarin moeten we eerlijk zijn, en die boodschap hebben we vandaag overgebracht."

De supporters van De Graafschap hadden vrijdag tijdens het verloren uitduel met Roda JC al een duidelijke boodschap voor Reinier Robbemond. Foto: Pro Shots

De Graafschap was Robbemonds vierde club

De vijftigjarige Robbemond, die nog een contract tot medio 2023 had, was bij De Graafschap bezig aan zijn vierde klus als hoofdtrainer. Eerder stond hij kort aan het roer bij Jong AZ, FC Oss en Willem II.

De oud-speler van FC Dordrecht, FC Utrecht, AZ en De Graafschap was verder jeugdtrainer bij AZ en assistent-coach bij Willem II, PSV en Maccabi Tel Aviv.

Het is nog niet bekend wie Robbemond opvolgt bij De Graafschap. De volgende wedstrijd van de club is vrijdag, wanneer MVV Maastricht op bezoek komt.

