Ajax-trainer Erik ten Hag en zijn spelers vrezen niet dat er na de Champions League-uitschakeling nog veel meer misgaat in de laatste maanden van het seizoen. Zondag wacht de Amsterdamse club al de Klassieker tegen Feyenoord, terwijl PSV op 17 april de tegenstander is in de bekerfinale.

"We moeten pak schaal en pak beker", zei Dusan Tadic dinsdag op kenmerkende wijze na de 0-1-nederlaag tegen Benfica in de Johan Cruijff ArenA. "Dat is onze overtuiging."

De 33-jarige Serviër beseft wel dat dat niet makkelijk wordt. Het verlies tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League lijkt hard aangekomen, nadat Ajax voor de winterstop een klasse apart was geweest in de groep.

Daley Blind noemde het einde van het Europese avontuur een "enorme domper". "En die zal iedere speler op zijn eigen manier moeten verwerken", aldus de Oranje-international. "Ik maak me daar niet druk over. We hebben nog een paar dagen tot de Klassieker en deze groep is mentaal sterk."

182 Samenvatting Ajax-Benfica (0-1)

'Het kan een mooi slotstuk worden'

Toch lijkt het verlies tegen Benfica geen incident. Ajax verloor in de afgelopen weken ook al van Go Ahead Eagles en ontsnapte tegen RKC Waalwijk en SC Cambuur in de slotfase aan puntenverlies.

Ten Hag wil liever niet spreken van een mindere fase. Hij zag Ajax juist uitstekend spelen en domineren tegen Benfica. De trainer kon zijn ploeg bijna niets verwijten, vertelde hij.

"Ik heb meteen na de wedstrijd tegen de spelers gezegd: 'Als we dit niveau blijven halen, dan komt het goed.' Dat is niet eenvoudig, we moeten de energie weer vinden. En leren van een paar kleine fouten. Maar dat kunnen we. Het kan een mooi slotstuk van het seizoen worden."

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De Rotterdammers spelen donderdag eerst nog thuis tegen FK Partizan in de achtste finale finales van de Conference League.