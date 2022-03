Feyenoord en RKC Waalwijk spelen volgende week woensdag een onderlinge oefenwedstrijd die in het teken staat van de oorlogssituatie in Oekraïne. De opbrengst is bestemd voor hulp aan vluchtelingen.

Feyenoord roept supporters op massaal naar de wedstrijd te komen. Voorafgaand aan het duel speelt Feyenoord Vrouwen een demonstratieduel met Saestum, wat voor de vrouwenploeg van de Rotterdammers de eerste wedstrijd in De Kuip ooit is.

Oekraïense vluchtelingen worden onder meer ondergebracht in parken van EuroParcs, de hoofdsponsor van Feyenoord. Het bedrijf en Feyenoord willen met de opbrengst rond het oefenduel helpen te voorzien in eerste levensbehoeften.

Daarbij wordt voornamelijk naar vervoer, kleding, eten en drinken, sport- en lesmaterialen, inzet van coaches, docenten en overige begeleiding voor kinderen gekeken.

Het Feyenoord van trainer Arne Slot speelt zondag om 14.30 uur eerst de Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De vriendschappelijke wedstrijd tegen RKC begint volgende week woensdag om 18.00 uur.