Doelman David de Gea vindt dat Manchester United te lang niet meedoet om de prijzen. De Engelse recordkampioen werd dinsdag uitgeschakeld door Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League, waardoor United voor het vijfde seizoen op rij naast een titel grijpt.

"Natuurlijk is dit niet goed genoeg", zei De Gea na afloop van de 0-1-nederlaag tegen Atlético Madrid tegen de BBC. "We hebben al veel te lang geen prijs gewonnen. We hebben zelfs jaren gehad zonder dat we om de prijzen hebben gestreden."

Manchester United won in 2017 voor het laatst een hoofdprijs, toen onder manager José Mourinho de Europa League werd gewonnen. De laatste landstitel dateert zelfs van 2013. Vorig seizoen eindigde de twintigvoudig landskampioen nog wel op de tweede plaats in de Premier League, al was de achterstand op kampioen Manchester City erg groot.

Met de terugkeer van Cristiano Ronaldo en de komst Raphaël Varane afgelopen zomer waren de verwachtingen op Old Trafford dit seizoen hooggespannen, maar Manchester United stelt tot op heden zwaar teleur.

'The Red Devils' staan vijfde in de competitie en werden uitgeschakeld in de FA Cup, League Cup en dus Champions League. Het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer in november vorig jaar, waarna Ralf Rangnick interim-trainer werd, heeft daarmee weinig uitgehaald.

"We moeten duidelijk uitspreken dat we om de prijzen willen strijden", aldus De Gea. "We willen niet alleen om een plek in de top vier en om de kwartfinales van de Champions League spelen. We moeten veel meer van iedereen eisen, want de club is te groot voor de positie waar we nu staan."

139 Samenvatting Manchester United-Atlético Madrid (0-1)

Rangnick boos op arbitrage

Interim-coach Rangnick beklaagde zich na afloop van de nederlaag op Old Trafford vooral over de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. In de ogen van de Duitser werd in de aanloop naar de treffer van Renan Lodi een overtreding gemaakt op Anthony Elanga.

"Er waren enkele merkwaardige beslissingen van de scheidsrechter", aldus Rangnick. "Ik wil niet zeggen dat ze allemaal direct beslissend waren, behalve de overtreding voor het doelpunt. De scheidsrechter maakte het Atlético erg makkelijk om tijd te rekken en dat maakte het voor ons niet makkelijker."

"In de tweede helft is er geen twee minuten achtereen gespeeld zonder dat er een speler op de grond lag", vervolgde Rangnick, die de nederlaag onnodig vond. "We hadden bij rust niet achter hoeven staan."

"We waren de betere ploeg. Tegen een team als Atlético is het belangrijk om zelf het eerste doelpunt te maken. Als je dat niet doet, is het nog belangrijker om geen goal tegen te krijgen. Dat is ons niet gelukt."