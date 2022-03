Ajax-trainer Erik ten Hag wil de schuld van de uitschakeling in de Champions League niet bij André Onana leggen, al beseft hij dat de doelman dinsdag niet vrijuit ging bij de goal van Benfica. De Kameroener miste in de 77e minuut de bal bij een vrije trap en Darwin Núñez profiteerde door de Portugezen naar de volgende ronde te koppen (0-1).

"Er was miscommunicatie", zei Ten Hag op de persconferentie na de nederlaag in de Johan Cruijff ArenA. "En als je komt als keeper, dan moet je hem hebben. Duidelijk."

De teleurstelling was zichtbaar bij Onana, die na het laatste fluitsignaal vrijwel meteen de catacomben in ging. "Maar iedereen is teleurgesteld, zo waren er meer", zei Ten Hag.

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic vertelde dat Onana na afloop zijn excuses aanbood in de kleedkamer. "Ik heb gezegd dat hij dat niet hoefde te doen", zei de Serviër. "We doen het samen. Vaak gaat het goed en soms niet. Dat hoort bij voetbal."

Frustratie bij Edson Álvarez na het doelpunt van Benfica. Frustratie bij Edson Álvarez na het doelpunt van Benfica. Foto: Getty Images

'Het was zwaar bestraft'

Ten Hag wees ook niet alleen naar Onana en zei dat Benfica niet eens een vrije trap verdiende. De scheidsrechter floot na een vermeende overtreding van Edson Álvarez op Gonçalo Ramos.

"Ik vindt het zwaar bestraft, er gebeurde niet veel. Dat juist een vrije trap die geen vrije trap was leidt tot het enige doelpunt is heel ongelukkig."

De trainer noemde de uitschakeling onverdiend. "In Lissabon zat het niet mee en hier ook niet. We hebben daar een goede eerste helft neergelegd en de wijze waarop mijn ploeg hier de hele wedstrijd heeft gespeeld verdient een groot compliment."

"We hebben gedomineerd, het positiespel was uitstekend. Het enige dat ontbrak was genialiteit in de afronding. En dan is het bij een klein moment van onachtzaamheid aan de andere kan wel raak. Dat is een bittere pil."