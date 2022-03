Dusan Tadic vindt dat Ajax volstrekt onnodig is gestrand in de achtste finales van de Champions League. De aanvoerder zag dat zijn ploeg dinsdagavond een overwicht tegen Benfica niet in doelpunten wist uit te drukken en uiteindelijk het deksel op de neus kreeg: 0-1.

"Het is moeilijk om nu de juiste woorden te vinden", zei een aangeslagen Tadic bij RTL 7. "Zij krijgen één vrije trap en scoren. We hadden zelf onze kansen moeten benutten, vooral in de eerste helft."

Ajax gaf twaalf minuten voor tijd een door Edson Álvarez veroorzaakte vrije trap weg. Darwin Núñez profiteerde namens Benfica van weifelend optreden van André Onana en kopte raak. Het slotoffensief van de Amsterdammers leverde niets op.

"In Europees voetbal gaat het vaak om standaardsituaties en counters. De counters haalden we er goed uit, maar bij een vrije trap gaat het mis. Benfica krijgt één moment en scoort."

"We zijn heel erg teleurgesteld. Het is ongelooflijk dat we verliezen. We waren vanavond de betere ploeg. Dat maakt het extra zwaar."

Hoewel Onana bij het doelpunt in de fout ging, neemt Tadic zijn keeper niks kwalijk. "We winnen en we verliezen als ploeg", zegt de Serviër, die niet verwacht dat de uitschakeling Ajax parten gaat spelen in de Klassieker van zondag tegen Feyenoord. "We zullen onze rug weer rechten."