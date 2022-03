Atlético Madrid heeft zich ten koste van Manchester United geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Spaanse kampioen won dinsdag met 0-1 op Old Trafford, nadat het eerste duel in 1-1 was geëindigd.

De Braziliaan Renan Lodi maakte vier minuten voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij kopte ongehinderd raak na een voorzet van Antoine Griezmann.

De treffer was niet onomstreden, want in de aanloop naar de rake kopbal leek er een lichte overtreding op zowel Fred als Anthony Elanga gemaakt te worden. De VAR besloot de scheidsrechter echter niet naar het scherm te roepen.

Manchester United is de eerste Engelse club die sneuvelt in de knock-outfase van de Champions League. Liverpool en Manchester City wisten zich wel te plaatsen. Chelsea verdedigt woensdag thuis een 2-0-voorsprong tegen Lille.

Atlético won de Champions League nog nooit, maar stond wel twee keer in de finale. Zowel in 2014 als 2016 werd daarin verloren van Real Madrid. Manchester United pakte wel twee keer de hoofdprijs, in 1999 en 2008.

Cristiano Ronaldo beleefde met Manchester United een teleurstellende avond. Foto: ANP

Elanga mist grote kansen United in openingsfase

Manchester United, vorig seizoen verliezend finalist in de Europa League, begon nog wel uitstekend aan de wedstrijd. Via Elanga kreeg de thuisploeg twee grote kansen om op voorsprong te komen.

Beide keren stond keeper Jan Oblak een goal van de Zweed in de weg, mede dankzij een onconventionele redding met zijn hoofd. Daarna werd Atlético gevaarlijker, resulterend in een gevaarlijk afstandsschot van Rodrigo De Paul.

Een tweede waarschuwing kreeg United toen een doelpunt van Marcos Llorente werd afgekeurd wegens buitenspel. Op slag van rust was het alsnog raak voor de Spanjaarden. De Braziliaan Lodi reageerde attent op een voorzet van Griezmann.

United beet zich na rust in de jacht op gelijkmaker stuk op de Spaanse defensie. Raphaël Varane kreeg nog wel een goede kopkans uit een vrije trap, maar net als de rebound van Cristiano Ronaldo leverde het geen doelpunt op.