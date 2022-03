Ajax is er dinsdagavond niet in geslaagd de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Na 2-2 drie weken geleden in Lissabon verloor de Amsterdamse club in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 van Benfica, waarmee het Europese avontuur ten einde is.

Ajax was lange tijd veel sterker dan Benfica, maar dat leverde vooral kleine mogelijkheden op. Pas in de loop van de tweede helft werden de Portugezen iets gevaarlijker en vrijwel meteen was het raak.

Doelman André Onana zat in de 77e minuut mis bij een vrije trap van Álex Grimaldo en Darwin Núñez kopte de 0-1 binnen. Het slotoffensief van Ajax leverde vervolgens niets op en zo werd het een pijnlijk einde voor Ajax in de achtste finales van het miljoenenbal.

Benfica gaat vrijdag net als Bayern München, Manchester City, Liverpool, Real Madrid en Atlético Madrid de koker in voor de loting voor de kwartfinales. Woensdag staan de laatste twee achtstefinalewedstrijden op het programma: Juventus-Villarreal en Lille OSC-Chelsea.

Voor Ajax rest nu de strijd om de landstitel, met de Klassieker tegen Feyenoord zondag als volgende wedstrijd, en de KNVB-bekerfinale op 17 april tegen PSV.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Benfica een Nederlandse ploeg de baas is. De Portugezen waren in augustus in de play-offs van de Champions League over twee wedstrijden te sterk voor PSV.

Ajax veel sterker in eerste helft

Ajax begon dinsdagavond fel en aanvallend tegen Benfica en na zeven minuten juichte de ArenA al. Dusan Tadic vond met zijn voorzet Sébastien Haller, maar de goal werd afgekeurd omdat de Ivoriaanse spits buitenspel stond.

Er kwamen meer kansjes voor Ajax. Antony en Edson Álvarez kopten naast en een wild en hard schot van Steven Berghuis miste het doel ruim. Zo werd het een eerste helft waarin Ajax veel sterker was, maar echt grote kansen bleven uit.

Gravenberch schoot van afstand snoeihard over en een poging van Antony kon Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos niet verontrusten. De grootste mogelijkheid in de eerste helft was voor Berghuis, die vrij kon uithalen, maar verkeerd aannam. Tot een schot kwam hij daardoor niet.

Ajax was de betere ploeg, maar kreeg niet veel grote kansen voor eigen publiek. Ajax was de betere ploeg, maar kreeg niet veel grote kansen voor eigen publiek. Foto: Getty Images

Kopbal van Antony belandt op dak van doel

In de tweede helft bleef Ajax domineren. Benfica richtte aanvallend niets uit, maar de Eredivisie-koploper kon de Portugese tegenstander ook niet echt pijn doen. Tadic schoot uit de draai naast en Antony kopte een voorzet van Daley Blind op het dak van het doel.

Het was voor Ajax hopen dat de bal een keer goed zou vallen voorin, terwijl de krachten leken weg te vloeien. Antony kon in de 73e minuut tussen drie Portugese verdedigers niet tot een schot komen.

Een klein kwartier voor tijd dacht Benfica eindelijk eens aan aanvallen en meteen was het 0-1. Núñez kopte in de 77e minuut een vrije trap van Grimaldo binnen, waarbij Ajax-keeper Onana niet vrijuit ging.

Het doelpunt was een enorme tik voor Ajax, al kwam de thuisploeg nog wel tot een slotoffensief. Trainer Erik ten Hag bracht Brian Brobbey en Davy Klaassen als invallers, maar ook zij kregen de bal er niet in. Zo bleef het 0-1 en werd het een pijnlijk einde van het Europese avontuur van Ajax.

