FC Barcelona heeft Spotify gestrikt als nieuwe hoofdsponsor. De naam van de Zweedse muziekstreamingsdienst zal prijken op de voorkant van de shirts. Daarnaast wordt de naam van het stadion omgedoopt tot Spotify Camp Nou.

De Catalaanse club maakte dinsdag bekend dat er een deal voor vier seizoenen is gesloten. Over bedragen is niets bekendgemaakt, maar naar verluidt is er circa 280 miljoen euro met de deal gemoeid.

Het opvallendste gegeven is dat Barcelona voor het eerst in de clubgeschiedenis de naam van het stadion zal aanpassen. Boven de hoofdingang komt in grote letters Spotify Camp Nou te staan, achter het logo van het bedrijf.

De leden van FC Barcelona gaven al goedkeuring voor de naamswijziging. Dat gebeurde vorig jaar december, toen ook groen licht werd gegeven voor een lening van 1,5 miljard euro.

"We zijn erg trots op deze baanbrekende samenwerking met een wereldberoemde organisatie als Spotify", zegt voorzitter Joan Laporta. "Dit stelt ons in staat om de club nog dichter bij de fans te brengen, met het combineren van entertainment en voetbal."

Barcelona zag lang af van shirtsponsor

De naam van het grootste streamingplatform ter wereld zal de komende vier jaar ook op de shirts van zowel de mannen- als vrouwenploeg staan. De trainingsoutfits worden eveneens gesponsord door Spotify.

Barcelona kampt met flinke financiële problemen en kan de kapitaalinjectie daardoor goed gebruiken. Jarenlang stond er traditioneel geen sponsornaam op de shirts van de 'blaugranas', om het iconische tricot niet te ontsieren.

Dat veranderde in 2006, toen UNICEF vier jaar lang belangeloos de ruimte mocht invullen. Later verscheen Qatar Foundation als eerste betalende shirtsponsor.