Ajax begint dinsdag met Jurriën Timber en Edson Álvarez aan de return in de achtste finales van de Champions League tegen Benfica. Davy Klaassen zit op de bank in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax Onana; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling Benfica Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Everton, Weigl, Taarabt; Rafa Silva, Núñez, Gonçalo Ramos

Timber was geblesseerd en keerde afgelopen vrijdag tegen SC Cambuur als invaller terug in de ploeg van trainer Erik ten Hag. Hij vormt tegen Benfica het centrale duo met Lisandro Martínez, die tegen de club uit Leeuwarden geschorst was. Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico vallen daardoor weer buiten de basis. Daley Blind en Nicolas Mazraoui zijn opnieuw de backs.

Op het middenveld keert Álvarez, die tegen Cambuur ontbrak door ziekte, terug. Dat gaat ten koste van Klaassen. Ten Hag geeft de voorkeur aan Ryan Gravenberch en Steven Berghuis. Voorin starten met Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic de vertrouwde namen.

Bij Benfica is er centraal achterin een basisplaats voor voormalig Ajax-aanvoerder Jan Vertonghen.

Ajax kan voor zesde keer kwartfinales halen

Ajax tegen Benfica begint dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. De heenwedstrijd drie weken geleden in Lissabon eindigde in 2-2. Omdat uitdoelpunten niet meer 'dubbel' tellen, wordt bij elke gelijke stand verlengd in Amsterdam.

Als Ajax doorgaat, dan gaat het vrijdag de koker in voor de loting voor de kwartfinales. Manchester City, Real Madrid, Liverpool en Bayern München zijn al zeker van een plek bij de laatste acht.

Het kan de zesde keer worden dat Ajax de kwartfinales haalt van de Champions League. De laatste keer was in het seizoen 2018/2019, toen de halve finale het eindstation was.