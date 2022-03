Het beroep dat Karim Benzema heeft aangetekend tegen zijn veroordeling in de afpersingszaak van zijn voormalige ploeggenoot Mathieu Valbuena dient op 30 juni en 1 juli in het Franse Versailles.

In november 2021 werd Benzema veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en het betalen van een boete van 75.000 euro. De Fransman was destijds zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaten gaven direct na het vonnis aan in hoger beroep te gaan.

De spits zou in 2015 betrokken zijn geweest bij het afpersen van Valbuena, zijn oud-ploeggenoot bij het nationale elftal van Frankrijk, met een sekstape. Een jeugdvriend van Benzema kreeg destijds een video van de Franse middenvelder in handen en perste hem vervolgens af.

De inmiddels 34-jarige Benzema zou Valbuena hebben aangemoedigd om geld te betalen aan de afpersers. Naar verluidt ging het om een bedrag van 150.000 euro dat aan een vriend van Benzema moest worden betaald om te voorkomen dat de beelden van de sekstape lekten.

Vanwege de zaak kon Benzema lange tijd niet aan interlands meedoen. Tussen 2015 en 2021 werd de spits van Real Madrid niet opgeroepen voor de Franse nationale ploeg, tot bondscoach Didier Deschamps hem afgelopen zomer selecteerde voor het EK.

Tussendoor speelde Benzema wel voor zijn club. Afgelopen week hielp hij Real Madrid met een hattrick nog aan een 3-1-zege in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain, waardoor de Madrilenen de kwartfinales bereikten.