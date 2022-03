Feyenoord kan mogelijk voorlopig geen beroep doen op Justin Bijlow. De keeper kampt met een voetblessure en moet mogelijk geopereerd worden, melden onder meer AD en De Telegraaf dinsdag.

Feyenoord bericht zelf nog niks over de ernst van de blessure, omdat er momenteel nog onderzoeken gaande zijn. Gevreesd zou worden dat de keeper een pees in zijn voet heeft afgescheurd, maar een officiële diagnose is nog niet gesteld.

De 24-jarige Bijlow ontbrak zondag al in de met 1-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. De eerste doelman van het Nederlands elftal werd toen vervangen door de Israëliër Ofir Marciano.

De geboren Rotterdammer stond vorig seizoen lang aan de kant met een knieblessure. Dit seizoen miste hij een aantal duels vanwege een liesblessure en een coronabesmetting.

Feyenoord speelt donderdag de return in de achtste finales van de Conference League tegen FK Partizan. Die wedstrijd lijkt Bijlow sowieso te missen, maar ook de Klassieker van zondag tegen Ajax staat op de tocht.

Als een operatie nodig blijkt te zijn, moet Bijlow ook een streep zetten door de interlands van het Nederlands elftal tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart). Volgens Voetbal International is Feyenoord al op zoek naar een extra doelman om de mogelijk lange afwezigheid van Bijlow op te vangen.