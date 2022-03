De Mobiele Eenheid (ME) heeft dinsdagavond in Katwijk in de aanloop naar de derby tussen dorpsgenoten Quick Boys en VV Katwijk in de Tweede Divisie moeten ingrijpen. Supporters van beide clubs raakten slaags op het veld en er zou een agent zijn aangevallen.

Op beelden van Omroep West is te zien dat enkele tientallen supporters ongeveer een uur voor de wedstrijd aan de zijkant van het veld staan en de confrontatie met elkaar aangaan. Ook wordt er met vuurwerk naar elkaar gegooid.

Volgens Omroep West is er bij de ongeregeldheden een agent aangevallen, maar dat is nog niet bevestigd. Uiteindelijk moest de ME zo'n veertig minuten voor de wedstrijd het veld van Sportpark Nieuw Zuid op komen om orde te scheppen.

Quick Boys en Katwijk melden tot dusver niks over de rellen. De wedstrijd, die op het complex van Quick Boys wordt gespeeld, is om 19.00 uur gewoon van start gegaan.

Het is voor het eerst in twee jaar dat Katwijk en Quick Boys tegen elkaar spelen. Beide clubs uit de Zuid-Hollandse kustplaats komen uit in de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau in Nederland.

Katwijk gaat met 43 punten fier aan kop in de Tweede Divisie. Quick Boys bezet momenteel de negende positie.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien dat de ME het veld op komt om de relschoppers uit elkaar te halen.