Massimiliano Allegri heeft goede hoop dat Juventus afstevent op een succesvol slot van het seizoen. Zijn ploeg probeert woensdag ten koste van Villarreal de kwartfinales van de Champions League te halen, maar volgens de trainer mag dat niet het eindstation zijn.

"We moeten de ambitie hebben om de finale te bereiken", zei Allegri dinsdag op zijn persconferentie. "Dat is ons doel, dus daar gaan we voor. Als we goed zijn en een beetje geluk hebben, dan zal ons dat lukken. En anders zijn andere ploegen blijkbaar beter."

Juventus speelde drie weken geleden in Spanje met 1-1 gelijk tegen Villarreal, vorig seizoen verrassend winnaar van de Europa League. Allegri schat zijn collega Unai Emery, de drijvende kracht achter dat succes, hoog in.

"Villarreal is een ervaren ploeg met een heel goede coach. Ze geven weinig kansen weg en maken amper fouten. In de uitwedstrijd hebben we wat risico's genomen, maar slaagden we er helaas niet in om te winnen."

Juventus is ook in eigen land bezig aan een uitstekende serie. De ploeg is dit kalenderjaar in de Italiaanse competitie nog ongeslagen. "De jongens doen het goed en het is een hechte groep geworden. Maar we hebben nog niks bereikt, dus moeten we met beide benen op de grond blijven."

Moise Kean, Álvaro Morata en Paulo Dybala tijdens de afsluitende training van Juventus. Moise Kean, Álvaro Morata en Paulo Dybala tijdens de afsluitende training van Juventus. Foto: AFP

Chiellini en Dybala keren terug, Bonucci ontbreekt

Allegri kan weer beschikken over Paulo Dybala en Giorgio Chiellini, die terugkeren van blessures. Ook aanvaller Federico Bernardeschi is weer fit na een korte afwezigheid.

"De terugkeer van die spelers is belangrijk", zei Allegri, die er wel op zinspeelde dat de drie niet in de basis zullen starten. "Zeker als er een verlenging komt, zullen de wissels belangrijk worden. Maar hopelijk klaren we de klus binnen negentig minuten."

Leonardo Bonucci, net als Matthijs de Ligt doorgaans een vaste waarde centraal achterin, is nog niet hersteld van een kuitblessure. Bij Villarreal is er vermoedelijk een basisplaats voor de Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld.

De wedstrijd in Turijn begint om 21.00 uur. Op hetzelfde tijdstip wordt er ook afgetrapt bij Lille tegen Chelsea. Na woensdag zijn alle kwartfinalisten bekend.