Russische voetbalteams blijven vanwege de Russische inval in Oekraïne voorlopig uitgesloten van deelname aan de Europese voetbalcompetities. Dat heeft het internationaal sporttribunaal CAS dinsdag bepaald in een beroepszaak die door de Russische voetbalbond FUR was aangespannen.

Het is nog niet duidelijk waarom het internationaal sporttribunaal het bezwaar van de Russische voetbalbond heeft afgewezen. Een motivering van het besluit is niet gepubliceerd.

De uitsluiting van de Russische teams betekent dat Spartak Moskou definitief uit de Europa League wordt gezet en het Russische vrouwenteam voorlopig niet welkom is bij het EK van komende zomer in Engeland.

Op dat toernooi is Rusland in de groepsfase poulegenoot van de Oranjevrouwen. Het Spartak Moskou van oud-Ajacied Quincy Promes zou in de achtste finales van de Europa League tegen RB Leipzig spelen.

Het CAS besluit komende week of de schorsing van Russische teams voor wedstrijden die vallen onder de vlag van wereldvoetbalbond FIFA overeind blijft. Naar die uitspraak wordt lang uitgekeken, omdat Rusland ook uitgesloten is van deelname aan de play-offs voor een WK-ticket. De Russen zouden op 24 maart tegen Polen spelen in de halve finales van de play-offs, maar zijn uit het toernooi gezet.

Het CAS doet binnenkort uitspraak over de schorsing van Rusland in de play-offs om een WK-ticket. Foto: Getty Images

IOC riep bonden op Rusland te weren

Met de uitsluiting van Rusland gaven de UEFA en FIFA gehoor aan een oproep van het internationaal olympisch comité (IOC), dat sportbonden over de hele wereld maande Rusland en Belarus van toernooien te weren vanwege de Russische inval in Oekraïne. Veel sportbonden volgden het voorbeeld van de UEFA en FIFA.

De Russische voetbalbond reageerde fel op de uitsluiting. "Deze beslissing is in strijd met de normen en waarden van internationale competitie, evenals met de geest van de sport", stelde de bond. "De maatregel heeft een duidelijk discriminerend karakter en schaadt een groot aantal sporters, coaches, werknemers van clubs en bovenal miljoenen Russische en buitenlandse fans."

De KNVB besloot zelf al om met de nationale elftallen niet meer tegen Rusland en Belarus, dat de Russische inval ondersteunt, te spelen. Dat betekent dat de Oranjevrouwen de wedstrijd tegen Belarus op 12 april mijden in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023.