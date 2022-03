Chelsea-coach Thomas Tuchel heeft dinsdag een sneer uitgedeeld aan de Britse premier Boris Johnson. Een woordvoerder van Johnson had de fans van Chelsea opgeroepen te stoppen met het zingen over de Russische eigenaar Roman Abramovich. Tuchel heeft zich daaraan geërgerd.

"Ik weet niet of dit het belangrijkste onderwerp moet zijn in het parlement", zei Tuchel dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar het Champions League-duel met Lille OSC. "Als dat zo is, moeten we ons zorgen maken om de prioriteiten daar."

"Er zijn veel belangrijkere zaken om te bespreken en te behandelen. We hebben beperkingen opgelegd gekregen en daar moeten we mee omgaan. Er zijn aanpassingen in de hoeveelheid medewerkers die met ons meereist naar uitwedstrijden."

Tijdens de competitiewedstrijden tegen Norwich City en Burnley scandeerden supporters van Chelsea de naam van Abramovich. De Russische eigenaar van Chelsea staat op een sanctielijst van de Britse overheid, omdat hij nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin heeft. Om die reden heeft hij Chelsea te koop gezet.

De woordvoerder van Johnson veroordeelde maandag het gezang van de Chelsea-fans, dat hij vanwege de oorlog in Oekraïne "volledig ongepast" noemde. "We herkennen het gevoel dat bij volksclubs leeft", aldus de zegspersoon in een verklaring. "Maar er is geen excuses voor het gedrag."

Chelsea is hard geraakt door de sancties van de Britse overheid. De club mag maximaal 20.000 pond (zo'n 23.800 euro) uitgeven per uitwedstrijd, wat betekent dat er dus minder mensen meereizen met de ploeg van Tuchel. Daarnaast moet de fanshop gesloten blijven en mag Abramovich de club niet verkopen.

Chelsea wil bekerduel achter gesloten deuren

Een van de andere maatregelen is een verbod op kaartverkoop voor thuis- en uitwedstrijden van Chelsea. Om die reden heeft de club dinsdag de Engelse voetbalbond verzocht de bekerwedstrijd in en tegen Middlesbrough achter gesloten deuren te spelen.

"Chelsea erkent dat zo'n maatregel grote impact heeft op Middlesbrough en zijn supporters en op onze eigen fans die voor de maatregelen al een kaartje hadden gekocht. Maar we geloven dat dit de eerlijkste manier is om het duel onder de huidige omstandigheden te spelen", schrijft Chelsea in een verklaring. Volgens de club komt dit de "integriteit van de sport" ten goede.

Het verzoek van Chelsea zet kwaad bloed bij Middlesbrough. De club uit het Championship vindt de suggestie van 'The Blues' "bizar". "We weten allemaal waarom Chelsea een sanctie heeft gekregen en wij hebben daar als club helemaal niets mee te maken", schrijft Middlesbrough in een verklaring.

"De suggestie dat Middlesbrough gestraft moet worden, is niet alleen ontzettend oneerlijk, maar ook ongegrond. Dat Chelsea bij het verzoek om achter gesloten deuren te spelen een beroep doet op de integriteit van de sport is extreem ironisch."

De FA vergadert woensdag over het verzoek van Chelsea. Het duel in de kwartfinales van de FA Cup staat zaterdag op het programma. Woensdag volgt eerst nog de return tegen Lille OSC in de achtste finales van de Champions League. Chelsea verdedigt in Frankrijk een 2-0-voorsprong uit de heenwedstrijd in Londen.

