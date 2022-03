Jeremie Frimpong is de rest van het seizoen uitgeschakeld. De verdediger van Bayer Leverkusen, die was opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal, heeft een zware enkelblessure opgelopen, zo is dinsdag bekendgemaakt.

De 21-jarige Frimpong viel zondag geblesseerd uit in de verloren thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln (0-1). Onderzoek heeft uitgewezen dat hij een scheurtje in zijn enkelbanden heeft opgelopen. Hij zal niet op tijd hersteld zijn om dit seizoen nog een wedstrijd te kunnen spelen.

Frimpong werd twee weken geleden voor het eerst in zijn loopbaan opgenomen in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor de oefenwedstrijden tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart).

De in Amsterdam geboren rechtsachter had de oproep te danken aan zijn doorbraak bij Bayer Leverkusen. Bij de huidige nummer nummer drie van de Bundesliga is Frimpong een vaste waarde en met acht assists en twee goals heeft hij ook een belangrijk aandeel in de goede prestaties van 'Die Werkself'.

Frimpong verhuisde op zijn zevende naar Engeland en speelde negen jaar in de jeugdopleiding van Manchester City. In 2019 stapte hij over naar Celtic, dat hem afgelopen zomer voor 11 miljoen euro verkocht aan Bayer Leverkusen.

Van Gaal maakt komende vrijdag zijn definitieve selectie voor de oefenduels met Denemarken en Duitsland bekend. De wedstrijden worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld en vormen de start van de voorbereiding van Oranje op het WK van eind dit jaar in Qatar.