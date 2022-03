Aanvoerder Artem Dzyuba stelt zich voorlopig niet beschikbaar voor het Russische nationale elftal. De topscorer aller tijden doet dat vanwege de oorlog in Oekraïne, zo heeft bondscoach Valeri Karpin dinsdag bekendgemaakt.

"Hij verzekerde me dat hij heel graag voor het nationale team wil spelen", zegt Karpin in een interview op de site van de Russische voetbalbond. "Maar nu heeft hij me gevraagd hem niet op te roepen voor een trainingskamp, vanwege de moeilijke situatie in Oekraïne, waar hij veel familieleden heeft wonen."

De 33-jarige Dzyuba haalde eerder op Instagram hard uit naar voetballers uit Oekraïne. Zij hadden Russische spelers bekritiseerd omdat ze zwegen over de gebeurtenissen in Oekraïne. "Oorlog is eng", aldus Dzyuba.

"Maar ik ben geschokt door de agressie en haat, die elke dag grotere proporties aannemen. Ik ben tegen discriminatie op grond van nationaliteit. Ik schaam me er niet voor dat ik een Rus ben, ik ben er juist trots op. En ik begrijp niet waarom sporters nu zouden moeten lijden."

Rusland is vanwege de inval in Oekraïne door de UEFA en FIFA uitgesloten van alle internationale wedstrijden. Daardoor kan de nummer 35 van de FIFA-ranglijst ook niet deelnemen aan het WK in Qatar. Rusland zou volgende week donderdag tegen Polen spelen in de play-offs om een WK-ticket.

Artem Dzyuba ging na het WK van 2018 nog op audiëntie bij de Russische president Vladimir Poetin. Foto: Reuters

Dzyuba is medetopscorer van Rusland

Sinds het WK van 2018, waarbij Rusland verrassend de kwartfinales haalde, is Dzyuba de aanvoerder van de nationale ploeg. Met 30 goals in 55 interlands is de spits van FC Zenit medetopscorer aller tijden van Rusland. Hij deelt het record met Aleksandr Kerzhakov.

Dzyuba is al een tijdje geleden uit de gratie geraakt bij de Russische ploeg. Sinds de aanstelling van bondscoach Karpin in juli vorig jaar is de oud-aanvaller van onder meer Spartak Moskou en FK Rostov niet één keer geselecteerd.

Het is niet de eerste keer dat Dzyuba voor controverse zorgt in Rusland. Eind 2020 werd hij tijdelijk uit de nationale ploeg gezet om hem te beschermen tegen "negatieve publiciteit". Toen lekten beelden uit waarop te zien was dat hij aan het masturberen was.