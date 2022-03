Christian Eriksen is dinsdag voor het eerst sinds zijn hartstilstand opgeroepen voor Denemarken. De spelmaker gaat in een oefenduel met het Nederlands elftal waarschijnlijk zijn rentree maken als international.

De Denen treffen Oranje op 26 maart tijdens een oefenduel in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later oefent Denemarken in Kopenhagen tegen Servië.

Op het EK van vorig jaar ging het mis voor Eriksen tijdens zijn 109e interland. Hij ging wegens een hartstilstand naar de grond in het groepsduel met Finland. Hij was snel weer bij kennis.

In de maanden die volgden, werkte de voormalig Ajacied aan zijn rentree. Hij vertrok bij Internazionale - in Italië mag niet met een defibrillator gevoetbald worden - en tekende bij Brentford.

De dertigjarige Eriksen heeft inmiddels drie wedstrijden en één assist achter zijn naam staan namens de Premier League-club, waar hij onderdeel is van een flinke Deense enclave.

Eriksen wil graag naar WK met Denemarken

Begin januari liet Eriksen al weten dat hij zijn zinnen had gezet op een terugkeer als international. "Ik werk toe naar het WK in Qatar, dat is mijn droom", zei hij toen over toernooi dat eind november begint. Denemarken is al zeker van deelname.

Het oefenduel met Nederland betekent voor Denemarken het begin van de aanloop richting het WK. Tot de 23-koppige selectie behoren met Joachim Andersen en Kasper Dolberg nog twee spelers met een Eredivisie-link.