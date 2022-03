Hoewel Manchester City de voorsprong op concurrent Liverpool ziet slinken, is er geen paniek bij de ploeg van manager Josep Guardiola. De koploper speelde maandag met 0-0 gelijk bij Crystal Palace en heeft nog een marge van vier punten.

"We staan er nog altijd beter voor dan Liverpool, en ze spelen nog uit tegen ons. Dat wordt mooi", zei spelmaker Bernardo Silva, die benadrukte dat de voorsprong op Liverpool nooit zo groot is geweest als sommige media schreven.

"We hebben nooit dertien punten voorsprong gehad, want Liverpool had nog twee wedstrijden tegoed. Nu staan we vier punten voor en hebben ze nog één wedstrijd minder gespeeld", aldus de Portugees.

"We hebben met Tottenham Hotspur, Manchester United, Everton, Southampton en Crystal Palace zware tegenstanders gehad en er komen nog zware wedstrijden aan. We staan nog steeds bovenaan."

Bernardo Silva kreeg van dichtbij een grote kans op de 0-1.

Guardiola: 'Mijn ploeg blijft hetzelfde'

Trainer Guardiola vond niet dat het zijn ploeg op bezoek bij Crystal Palace aan geluk ontbrak. Volgens de Spanjaard heeft City het puntenverlies aan zichzelf te wijten.

"Geluk in het voetbal bestaat niet. We hadden moeten scoren en dat hebben we niet gedaan. We hinkten een beetje op twee gedachten, want we wilden graag scoren en tegelijkertijd niets tegen krijgen", aldus Guardiola, die desondanks alle vertrouwen houdt.

"Mijn ploeg is hetzelfde als in de vorige wedstrijden en zal in de komende wedstrijd ook weer hetzelfde zijn. Ik ben heel tevreden over de manier waarop we hebben gespeeld."

In de volgende Premier League-speelronde gaat Manchester City op bezoek bij Burnley. Een week daarna komt Liverpool naar het Etihad Stadium.

