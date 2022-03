FC Emmen-trainer Dick Lukkien en zijn spelers zijn blij en trots nu ze zich koploper én winnaar van de periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie mogen noemen. Toch blijven de Drenten na de met 4-1 gewonnen topper tegen FC Volendam ook realistisch.

"Dit mag zeker gevierd worden, we zijn er hartstikke blij mee. Maar we hebben natuurlijk een grotere droom", doelde Lukkien voor de camera van ESPN op een kampioenschap en promotie naar de Eredivisie.

De Groninger, die sinds 2016 trainer van Emmen is en al met de club op het hoogste niveau speelde, zag zijn ploeg tegen Volendam vooral voor rust het niveau halen dat hij graag ziet.

"Dat vond ik een galavoorstelling. Alles wat we hadden afgesproken, kwam eruit. We hadden écht goed druk op Volendam en hadden heel veel diepte. Het plan is uitstekend uitgevoerd. Het was het beste Emmen tot nu toe."

Dick Lukkien weet wat het is om met FC Emmen naar de Eredivisie te promoveren.

'We willen kampioen worden en spreken dat uit'

Aanvoerder Jeroen Veldmate vond dat ook. "We speelden super in de eerste helft. In de tweede helft lieten we Volendam wat terugkomen, dat had ik graag anders gezien. Maar het is een topavond voor ons."

Veldmate genoot van de sfeer aan de Oude Meerdijk. "Hier doen we het voor. Het leefde ook wel in de groep. We voelden geen vermoeidheid. We willen graag aan het einde van de rit op plek één of twee staan en als je Volendam een extra tik kunt geven, moet je dat niet nalaten."

Spits Reda Kharchouch, met twee goals en een assist de uitblinker: "We willen kampioen worden en dat spreken we ook gewoon uit. Volendam liet de laatste weken punten liggen en wij wilden vandaag volop druk zetten en goals maken. Dat is gelukt."

Met nog acht wedstrijden te gaan heeft Emmen nu een voorsprong van één punt op Volendam. Vrijdag en zaterdag staat een nieuwe speelronde op het programma in de Keuken Kampioen Divisie.

