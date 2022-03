Manchester City heeft maandag punten laten liggen op bezoek bij Crystal Palace. De koploper in de Premier League bleef in Zuid-Londen steken op een 0-0-gelijkspel. In Spanje hielp Real Madrid-spits Karim Benzema zijn ploeg langs Real Mallorca: 0-3.

Manchester City had in de eerste helft op Selhurst Park bijna 75 procent balbezit, maar wist de dominantie niet uit te drukken in de score. Voor rust waren de kansen niet besteed aan onder anderen Bernardo Silva, Aymeric Laporte en Riyad Mahrez. Bovendien raakte João Cancelo met een afstandsschot de paal.

Na rust was het spelbeeld hetzelfde en had Crystal Palace bovendien niet over geluk te klagen. Ook Kevin De Bruyne raakte de paal, waarna het slotoffensief van de koploper mede dankzij goed keeperswerk van doelman Vicente Guaita niets opleverde.

Het gelijkspel betekende het tweede puntenverlies van Manchester City dit seizoen tegen Crystal Palace, dat in Manchester met 0-2 had gewonnen. Destijds waren Wilfried Zaha en Conor Gallagher de doelpuntenmakers. Alleen tegen Tottenham Hotspur verloor de ploeg van Josep Guardiola dit seizoen meer punten (zes).

Door de misstap van City is de achterstand van naaste belager Liverpool nog maar vier punten. De voorsprong van de regerend landskampioen is eerder dit seizoen al eens elf punten geweest.

Liverpool heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed. De ploeg van trainer Jürgen Klopp speelt woensdag eveneens een uitwedstrijd in Londen, op bezoek bij Arsenal.

Benzema helpt Real ook langs Mallorca

In Spanje was Benzema opnieuw belangrijk voor Real Madrid. De spits was tegen Real Mallorca betrokken bij alle goals nadat hij afgelopen week met een hattrick tegen Paris Saint-Germain de hoofdrol voor zich had opgeëist in de Champions League.

Benzema was na iets minder dan een uur spelen oplettend bij een fout van Mallorca-middenvelder Iddrisu Baba en bracht Vinícius Júnior in stelling. De Braziliaan schoot simpel raak en tekende voor zijn veertiende competitietreffer van het seizoen.

Benzema besliste het duel in de 77e minuut door een strafschop te benutten en tekende vervolgens op aangeven van de ingevallen Marcelo voor de 0-3. De Fransman staat dit seizoen in La Liga al op 22 treffers, één minder dan zijn eindtotaal van vorig seizoen.

In het slot van het duel onstonden er zorgen over de in vorm verkerende Benzema, die aangaf last te hebben van zijn enkel. Aan de hand van de Fransman staat Real Madrid er florissant voor in La Liga. De Madrilenen staan bovenaan met 66 punten, tien meer dan naaste belager Sevilla.

