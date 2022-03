FC Emmen heeft maandag dankzij een overwinning op directe concurrent FC Volendam de koppositie gepakt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien was met liefst 4-1 te sterk voor Volendam, dat sinds oktober vorig jaar bovenaan stond.

Emmen verzekerde zich door de overwinning ook van de derde periodetitel. FC Eindhoven kwam daar ook nog voor in aanmerking, maar de ploeg van trainer Rob Penders speelde met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag.

Emmen noteerde alle doelpunten in de eerste helft. Rui Mendes opende na een kwartier de score en Reda Kharchouch verdubbelde in de 37e minuut de marge. Door een goal van Miguel Araujo werd het in de veertigste minuut 3-0 en Kachouch zorgde voor een 4-0-ruststand.

Via Daryl van Mieghem deed Volendam halverwege de tweede helft nog wat terug, maar die goal was lang niet voldoende om het nog spannend te maken op De Oude Meerdijk. Emmen hield makkelijk stand en pakte zo ten koste van de 'Palingboeren' de koppositie.

FC Emmen (64 punten) heeft dankzij de overwinning één punt meer dan nummer twee Volendam, dat maandag pas voor de derde keer dit seizoen verloor. Excelsior, dat maandag niet in actie kwam, staat derde met 58 punten.

Honderden supporters van FC Volendam waren maandag naar Drenthe gereisd om hun club te steunen. Foto: Pro Shots

ADO houdt Eindhoven in bedwang

Eindhoven had vooraf de beste papieren om de periodetitel te veroveren, maar de Brabanders verslikten zich in ADO. Door een goal van Sem Steijn, die vorige week bekendmaakte deze zomer naar FC Twente te verkassen, kwamen de bezoekers uit Den Haag op voorsprong. Joey Sleegers bepaalde in de 66e minuut de 1-1-eindstand.

Voor Eindhoven kwam er met het gelijkspel, na acht overwinning op rij, een fraaie reeks ten einde. De Eindhovenaren, die dankzij hun sterke vorm zijn geklommen naar de vierde plek, zijn dit kalenderjaar nog wel ongeslagen.

Nummer zes Roda JC was met 2-0 te sterk voor De Graafschap, dat op de negende positie bezig is aan een teleurstellend seizoen. Patrick Pflücke maakte na niet minuten 1-0 en Dylan Vente zorgde een kwartier voor tijd met zijn achttiende treffer voor de 2-0.

Bij Telstar-NAC (1-4) was Odysseus Velanas met twee goals de gevierde man. Jeredy Hilterman en Boris van Schuppen maakten de overige doelpunten voor de bezoekers. Telstar was door een goal van Roscello Vlijter na negen minuten nog wel op voorsprong gekomen.

Mede dankzij twee doelpunten van Nick Venema won VVV-Venlo met 0-3 van Helmond Sport, dat door een rode kaart van Sander Vereijken het grootste gedeelte van de wedstrijd met tien man stond. FC Den Bosch kwam knap terug van een 0-2-achterstand en won met 3-2 van Jong PSV. Jong AZ won met 2-3 van MVV en FC Dordrecht boekte een nipte thuiszege op TOP Oss: 1-0.

