FC Emmen heeft maandag dankzij een overwinning op directe concurrent FC Volendam de koppositie gepakt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien was met liefst 4-1 te sterk voor Volendam, dat sinds oktober vorig jaar bovenaan stond.

Emmen verzekerde zich door de overwinning ook van de derde periodetitel. FC Eindhoven kwam daar ook nog voor in aanmerking, maar de ploeg van trainer Rob Penders speelde met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag.

De Drentenaren noteerden alle doelpunten in de eerste helft. Rui Mendes opende na een kwartier de score en Reda Kharchouch verdubbelde in de 37e minuut de marge. Door een goal van Miguel Araujo zorgde in de veertigste minuut voor de 3-0 en Kachouch zorgde voor een 4-0-ruststand.

Via Daryl van Mieghem deed Volendam halverwege de tweede helft nog wat terug, maar die goal was lang niet voldoende om het nog spannend te maken op De Oude Meerdijk. Emmen hield makkelijk stand en pakte zo ten koste van de 'Palingboeren' de koppositie.

FC Emmen heeft dankzij de overwinning één punt meer dan nummer twee Volendam, dat maandag pas voor de derde keer dit seizoen verloor. Excelsior, dat maandag niet in actie kwam, staat derde met 58 punten.