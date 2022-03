Bert van Marwijk keert niet meer terug als trainer. De 69-jarige Nederlander, die een maand geleden ontslagen werd als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, vertelde zondag bij Viaplay dat hij niet meer op zoek gaat naar een nieuw club.

"Het zal mijn laatste klus zijn geweest", zei Van Marwijk over zijn functie als bondscoach van de oliestaat. "Ik denk dat het mooi is geweest."

Met zijn ontslag eindigde Van Marwijk een fraaie loopbaan in mineur. Hoewel hij met de VAE nog kans maakte op plaatsing voor het WK in Qatar, kwam de samenwerking door een verschil van inzicht abrupt ten eind.

De VAE was het vierde land waar Van Marwijk bondscoach was. Hij leidde het Nederlands elftal in 2010 naar de WK-finale, maar daarna was hij veel minder succesvol bij Saoedi-Arabië (2015-2017) en Australië (2018).

Bert van Marwijk haalde met Oranje in 2010 de WK-finale. Foto: ANP

Van Marwijk beleefde hoogtepunten bij Feyenoord en Oranje

In 2019 was Van Marwijk ook al enige tijd bondscoach van de Emiraten en een jaar later keerde hij terug in de hoop het land voor het eerst sinds 1990 naar het WK te leiden. Daar slaagde hij dus niet in.

Zijn hoogtepunten als trainer beleefde Van Marwijk bij Feyenoord en het Nederlands elftal. In 2002 loodste hij de Rotterdamse club naar de winst van de UEFA Cup en met Oranje stond hij acht jaar later in de WK-finale.

Verder had Van Marwijk de leiding over Fortuna Sittard, Borussia Dortmund en Hamburger SV, dat in 2014 zijn laatste club als hoofdtrainer was. Hij was in 2018 en 2019 nog wel adviseur bij PSV, waar hij zijn schoonzoon Mark van Bommel bijstond.