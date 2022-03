Benfica-coach Nélson Veríssimo voorspelt dat Ajax-Benfica dinsdag een open strijd wordt om een ticket voor de kwartfinales van de Champions League. De Portugees is lovend over het aanvalsspel van Ajax, maar ziet de Amsterdammers ook voor de return niet als favoriet.

"Ajax heeft aan de bal veel kwaliteiten en kan aanvallend heel erg sterk zijn, maar de ploeg heeft ook minder sterke kanten", zei Veríssimo maandag op de persconferentie in Amsterdam. "Van die zwaktes moeten we zien te profiteren."

Benfica vocht zich in het heenduel met Ajax (2-2) twee keer terug van een achterstand, waarna Veríssimo vooral over de verdediging tevreden was. "We incasseerden twee goals, maar in veel fases van dat duel stond het goed."

"Dat moeten we meenemen naar deze wedstrijd. Ik verwacht dat Ajax in eigen huis sterk en fel zal starten. Daarom moeten we ook deze keer achterin onverzettelijk zijn", vervolgde de trainer.

Hoewel Veríssimo lovend is over de verdediging van zijn ploeg, wil hij niet puur op de counter spelen. "We moeten de momenten herkennen waarop we kunnen toeslaan. Ajax heeft veel kwaliteiten. Dat is een gegeven, maar we moeten onze eigen kwaliteiten benutten en kunnen niet puur op de counter gokken."

'Denk echt dat er geen favoriet is'

Veríssimo blijft erbij dat de kansen voor het bereiken van de kwartfinales fiftyfifty zijn. Dat zei hij ook in de aanloop naar het duel in Lissabon, toen hij met die voorspelling vooral in de Portugese pers onbedoeld de lachers op zijn hand kreeg.

"De vorige keer geloofden veel mensen me niet toen ik dat zei, maar ik zie het nog steeds zo", aldus de trainer. "We moeten een hoog niveau halen om deze enorme horde te nemen, maar ik denk echt er geen favoriet is."

Veríssimo meldde op de persconferentie ook nog nieuws van het blessurefront. Roman Yaremchuk, die in de eerdere wedstrijd tegen Ajax scoorde, keert net als Nicolás Otamendi en Gilberto terug in de selectie. Het drietal miste afgelopen vrijdag het competitieduel met Vizela (1-1).

De return tussen Ajax en Benfica begint dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers moeten na het gelijkspel in Lissabon winnen om de kwartfinales te bereiken.

