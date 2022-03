Erik ten Hag kijkt met veel vertrouwen uit naar de return tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League, ook al maakt Ajax de laatste tijd geen grootse indruk. De trainer van de Amsterdammers vindt niet dat zijn ploeg ondermaats presteert.

"Als je het vanaf 1 januari bekijkt, dan zijn wij de best presterende club van Nederland", zei Ten Hag maandag op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA, vooruitblikkend op het thuisduel met Benfica van een dag later.

"We hebben AZ op dominante wijze uitgeschakeld in het bekertoernooi en in Lissabon een goed resultaat gehaald (2-2, red.). Als we het een paar procentjes beter doen, heb ik er alle vertrouwen in dat we de volgende ronde bereiken."

Ajax won vier van zijn laatste zes duels, maar eigenlijk wist de ploeg van Ten Hag van die wedstrijden alleen in de halve finales van de KNVB-beker tegen AZ een heel duel te overtuigen. Er werd onder meer verloren van Go Ahead Eagles (2-1) en Ajax rekende ternauwernood af met Willem II (0-1), RKC Waalwijk (3-2) en SC Cambuur (2-3).

'We moeten aan de bal beter'

Tegen Cambuur gaf Ajax een 0-2-voorsprong uit handen, maar net als tegen RKC kwam de Eredivisie-koploper met de schrik vrij en werd er door een laat doelpunt gewonnen. "Aan de bal moet het vooral beter", zei Ten Hag, die drie weken geleden in het eerste duel met Benfica (2-2) ook een wisselvallige ploeg zag.

"Voor rust speelden we naar behoren, al denk ik dat we op een nog hoger niveau kunnen spelen. Na rust was ons spel aan de bal veel minder verzorgd. We moeten nauwkeuriger zijn en betere keuzes maken. Het toernooi is al geslaagd als ik naar onze doelen kijk, maar we willen er natuurlijk het maximale uit halen."

Door het 2-2-gelijkspel uit de heenwedstrijd moet Ajax dinsdag (aftrap 21.00 uur) voor eigen publiek winnen van Benfica om voor de tweede keer onder Ten Hag een plek in de kwartfinales van de Champions League veilig te stellen. Bij een gelijkspel zijn beide ploegen veroordeeld tot een verlenging en eventueel penalty's.

"We geven in de aanloop naar deze wedstrijd geen extra aandacht aan het oefenen met strafschoppen. We oefenen al het hele seizoen op penalty's, dus we gaan het nu niet acuut voor deze wedstrijd doen", aldus Ten Hag.