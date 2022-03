Sébastien Haller kijkt met veel plezier naar zijn strijd met Robert Lewandowski om de topscorerstitel in de Champions League. De 27-jarige spits van Ajax raakte de leidende positie in het klassement vorige week kwijt aan de sterspeler van Bayern München.

Lewandowski maakte vorige week in de met 7-1 gewonnen return tegen Red Bull Salzburg de vroegste Champions League-hattrick ooit, waardoor de 33-jarige Pool van negen naar twaalf doelpunten steeg. Haller heeft er op dit moment elf op zijn naam staan.

"Ik heb de wedstrijd niet gezien, maar ik kreeg allemaal berichtjes na zijn doelpunten. Het verpestte mijn dag een beetje", vertelde de grijnzende Ajax-spits maandag op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

"Het was natuurlijk geen verrassing. Het is te verwachten dat zoiets gebeurt op dit niveau. Ik moet er nu nog eentje maken om het weer gelijk te trekken en dat is ook haalbaar. Het motiveert me om beter te spelen."

Haller, die dit seizoen debuteert in de Champions League, scoorde tot dusver in elke wedstrijd die hij met Ajax in het miljoenenbal speelde. "Het geeft veel vertrouwen. Iedereen weet dat scoren voor een spits het allerbelangrijkste is en ik ben er blij mee. Ik hoop dat ik ermee doorga."

1 Lewandowski maakt hattrick compleet in slechts 23 minuten

'Champions League in de ArenA heeft iets speciaals'

Drie weken geleden in Lissabon eiste Haller de hoofdrol voor zich op. De Ivoriaanse spits was met een eigen doelpunt verantwoordelijk voor de 1-1 van Benfica, maar zette zijn ploeg vlak daarna op voorsprong. Door de gelijkmaker van Roman Yaremchuk moet Ajax dinsdag winnen om de kwartfinales te bereiken.

Haller genoot van de eerste ontmoeting met de Portugezen en zag veel overeenkomsten tussen Benfica en Ajax. "We zijn allebei grote clubs in ons land en we vallen graag aan. Het is een mooie wedstrijd om te kijken, maar ook om te spelen."

Ajax en Benfica spelen de return in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA, iets waar Haller naar uitkijkt. "In dit stadion een Champions League-duel spelen geeft iets speciaals. Dat zeggen mijn familie en vrienden ook altijd wanneer ze komen kijken. Dit is de beste competitie voor clubs om in te spelen, en dat merk je ook aan de fans."

De wedstrijd tussen Ajax en Benfica begint dinsdag om 21.00 uur. Het duel staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande.