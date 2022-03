De KNVB heeft scheidsrechter Danny Makkelie maandag aangewezen om komende zondag de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord in goede banen te leiden.

De 39-jarige Makkelie krijgt in de Johan Cruijff ArenA hulp van zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Clay Ruperti zit in Zeist als videoscheidsrechter.

Eerder dit seizoen had Makkelie ook al de leiding over de toppers PSV-Feyenoord (0-4) en PSV-Ajax (1-2). De eerste ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord dit seizoen in De Kuip werd gefloten door Dennis Higler.

Makkelie had vorige week nog de leiding over de kraker in de achtste finales van de Champions League tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain (3-1). De Nederlander kreeg na afloop forse kritiek van de Parijzenaars, die stelden dat de gelijkmaker van Karim Benzema afgekeurd had moeten worden.

De wedstrijd tussen koploper Ajax en nummer drie Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. De Amsterdammers gaan met een voorsprong van twee punten op PSV aan de leiding in de Eredivisie. Feyenoord heeft acht punten minder dan Ajax.

Voor de Klassieker komt zowel Ajax als Feyenoord nog in Europees verband in actie. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt dinsdag de return tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League en Feyenoord wacht in De Kuip de return tegen Partizan Belgrado in de achtste finales van de Conference League.

Danny Makkelie had vorige week nog de leiding over Real Madrid-Paris Saint-Germain. Danny Makkelie had vorige week nog de leiding over Real Madrid-Paris Saint-Germain. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie