Ajax is erin geslaagd om Przemyslaw Tyton in te schrijven voor het resterende gedeelte van dit Champions League-seizoen. Een woordvoerder van de Amsterdammers bevestigt dat de keeper dinsdag indien nodig kan spelen in de return tegen Benfica in de achtste finales.

Het groene licht van de UEFA is goed nieuws voor Erik ten Hag, die nu over meer opties beschikt achter eerste doelman André Onana. De Ajax-trainer had naast de Kameroener alleen nog de zeventienjarige Charlie Setford en de twintigjarige Calvin Raatsie ter beschikking, maar zij zijn nog te onervaren om mee te kunnen draaien op Champions League-niveau.

Maarten Stekelenburg staat al sinds het begin van het seizoen aan de kant door een blessure aan zijn lies. Remko Pasveer is daardoor eerste doelman, maar hij en reservekeeper Jay Gorter raakten eind februari in de warming-up voor het eerste duel met Benfica allebei geblesseerd aan een vinger.

Pasveer is tot het einde van het seizoen uit de roulatie, maar van Gorter wordt verwacht dat hij sneller weer inzetbaar is. Ajax besloot voor het duel met Benfica beide mannen van de spelerslijst te halen.

Door de personele problemen onder de lat besloot Ajax vorige week om de clubloze Tyton te halen. De 35-jarige Pool speelde voor het laatst bij FC Cincinnati, waar zijn contract eind 2021 werd ontbonden. Tyton zat afgelopen vrijdag al op de bank bij de uitwedstrijd van Ajax tegen SC Cambuur (2-3).

De return tussen Ajax en Benfica begint dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers moeten na het 2-2-gelijkspel in Lissabon winnen om de kwartfinales te bereiken.