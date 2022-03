Edson Álvarez en Jurriën Timber zijn fit genoeg om dinsdagavond bij Ajax mee te doen in de return tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League. Trainer Erik ten Hag zegt over een fitte selectie te beschikken in de Johan Cruijff ArenA.

De 24-jarige Álvarez was deze week ziek en ontbrak vrijdag in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur (2-3). De vier jaar jongere Timber is net terug van een blessure en begon in Leeuwarden op de bank, maar is eveneens fit genoeg om te starten tegen Benfica.

Normaal gesproken keert Timber naast Lisandro Martínez terug in het centrum van de defensie en staat Álvarez als verdedigende middenvelder voor hen. Ten Hag benadrukte maandag op zijn persconferentie de waarde van het trio voor Ajax.

"Ze zijn een belangrijk deel van het geheel. Die drie zijn goed op elkaar ingespeeld en complementair aan elkaar. Ze bezitten de kwaliteiten om elkaar te versterken, dus het is belangrijk als ze samen kunnen spelen", zei de trainer.

199 Samenvatting Benfica-Ajax (2-2)

Ook versterking Tyton inzetbaar indien nodig

Eerder op de dag werd bekend dat Ajax van de UEFA groen licht heeft gekregen om Przemyslaw Tyton in te schrijven voor het resterende gedeelte van dit Champions League-seizoen. De keeper kan daardoor (indien nodig) in actie komen tegen Benfica.

Ten Hag had naast eerste doelman Onana alleen nog de zeventienjarige Charlie Setford en de twintigjarige Calvin Raatsie ter beschikking, maar zij zijn nog te onervaren om mee te kunnen draaien op Champions League-niveau.

Maarten Stekelenburg staat al sinds het begin van het seizoen aan de kant door een blessure aan zijn lies. Remko Pasveer is daardoor eerste doelman, maar hij en reservekeeper Jay Gorter raakten eind februari in de warming-up voor het eerste duel met Benfica allebei geblesseerd aan een vinger.

De 35-jarige Tyton speelde voor het laatst bij FC Cincinnati, waar zijn contract eind 2021 werd ontbonden. Tyton zat afgelopen vrijdag al op de bank bij de uitwedstrijd van Ajax tegen SC Cambuur (2-3).

De return tussen Ajax en Benfica begint dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers moeten na het 2-2-gelijkspel in Lissabon winnen om de kwartfinales te bereiken.