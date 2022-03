Een deel van de aanhang van Paris Saint-Germain zorgde zondag voor een pijnlijk tafereel door sterspelers Lionel Messi en Neymar uit te fluiten tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Girondins de Bordeaux. Trainer Mauricio Pochettino baalt flink van de situatie.

De PSG-fans reageerden hun teleurstelling en frustratie over de midweekse Champions League-uitschakeling tegen Real Madrid af op Messi en Neymar. Zelfs toen Neymar scoorde, werd het gejuich overstemd door gefluit en boegeroep.

"Dit is voor niemand leuk. Ik word verdrietig van wat ik hier vandaag heb meegemaakt. Het raakt ons allemaal, al begrijpen we de teleurstelling en de frustratie", zei Pochettino na de winst op Bordeaux.

"Iedereen die voor PSG is, is teleurgesteld na de wedstrijd in Madrid. We delen die gevoelens met de supporters. We moeten de verantwoordelijkheid nemen voor wat daar is gebeurd."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het doelpunt van Neymar en de reactie van het PSG-publiek te bekijken.

Mbappé werd wél toegejuicht

In tegenstelling tot Messi en Neymar werd Kylian Mbappé opvallend genoeg wél toegejuicht door de aanhang van Paris Saint-Germain, ook al verkast de aanvaller na dit seizoen vermoedelijk naar Real Madrid.

De 34-jarige Messi speelt sinds dit seizoen voor PSG en heeft er nog een contract tot medio 2023. De vier jaar jongere Neymar is bezig aan zijn vijfde seizoen in Parijs en ligt nog tot de zomer van 2025 vast.

Ondanks opnieuw een teleurstellend Europees avontuur is PSG in eigen land op weg naar een nieuwe landstitel. De ploeg van Pochettino heeft een grote voorsprong op de rest.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1