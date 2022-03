Willem II heeft Kevin Hofland maandag aangesteld als opvolger van de ontslagen trainer Fred Grim. De oud-verdediger tekent een contract voor de rest van het seizoen en moet de zwalkende Tilburgers voor degradatie uit de Eredivisie zien te behoeden.

"Het is gemakkelijker om in te stappen bij een club waar het goed gaat. Willem II is een mooie club die in de Eredivisie thuishoort. Dat moet zo blijven en dat motiveert mij enorm om een uitdaging als deze aan te gaan", zegt Hofland op de site van Willem II.

De 42-jarige Hofland, die dinsdag zijn eerste training leidt, was voor het laatst hoofdtrainer bij Fortuna Sittard, nu concurrent van Willem II in de strijd tegen degradatie. De zevenvoudig international werd daar in november 2020 ontslagen.

Dit seizoen was Hofland de rechterhand van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg, maar dat was van korte duur. Van Bommel werd in oktober na drie maanden ontslagen en dat betekende ook het einde van het avontuur van Hofland bij Wolfsburg.

Kevin Hofland was dit seizoen kort assistent-trainer van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg. Foto: Getty Images

Willem II bezig aan dramatische serie

Met Willem II treft Hofland een club in nood. De 'Tricolores', die uitstekend aan het seizoen waren begonnen, pakten dit kalenderjaar nog maar vier punten. Van de laatste twintig wedstrijden wist Willem II er maar één te winnen: RKC Waalwijk werd begin februari met 3-1 verslagen.

Vanwege de slechte resultaten besloot Willem II vorige week om trainer Grim weg te sturen. Ook technisch directeur Joris Mathijsen werd op non-actief gesteld. In de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard van zondag (1-0-verlies) zat Denny Landzaat op de bank.

"Iedere trainer houdt van verzorgd voetbal, maar de vraag is of dat altijd realistisch is", zegt Hofland met het oog op de resterende wedstrijden dit seizoen. "Zeker nu. In deze fase van de competitie wordt van spelers gevraagd om met het mes tussen de tanden te spelen. Die mentaliteit wordt van iedere speler gevraagd."

Willem II bezet op dit moment de zestiende plek in de Eredivisie. Het verschil met naaste belager Sparta Rotterdam is slechts twee punten en de Rotterdammers hebben twee duels minder gespeeld. Onder leiding van Hofland vervolgt Willem II de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen AZ.

